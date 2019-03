Siviglia, ora è ufficiale: torna Monchi

17/03/2019

Monchi riparte da Siviglia. A pochi giorni dal burrascoso addio alla Roma, l'ex ds giallorosso ha infatti trovato un accordo col club spagnolo che aveva lasciato proprio per trasferirsi in Italia e tentare una nuova sfida professionale. L'ufficialità è arrivata via Twitter. "Bentornato a casa Monchi!", si legge nel post pubblicato dal Siviglia per annunciare l'intesa. Monchi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo generale.