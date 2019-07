Il Siviglia chiama Suso. Secondo 'Marca', il nuovo allenatore del club andaluso Julen Lopetegui è un grande estimatore del giocatore rossonero che ha avuto alle sue dipendenze quando era alla guida della nazionale spagnola. "Suso è un giocatore che conosciamo bene dalle categorie inferiori - le parole di Lopetegui - Ha molta qualità dribbling. È in un grande momento, è dinamico ed è in ottime condizioni. Sarebbe perfetto per il nostro modo di giocare e ci piace molto".