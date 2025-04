Sirene arabe per Retegui: a gennaio rifiutata maxi offerta

Il capocannoniere della Serie A poteva lasciare il campionato italiano a gennaio. Mateo Retegui infatti durante il mercato di riparazione sarebbe stato tentato da una maxi offerta dall'Arabia saudita. Proposta rispedita al mittente sia dall'Atalanta, che non aveva intenzione di privarsi del proprio bomber principe a metà stagione, ma anche dal calciatore stesso, che al momento non ha intenzione di lasciare il calcio europeo. Dopo il no dell'italoargentino, l'Al Nassr, il club che aveva chiesto informazioni, ha virato con forza su John Duran, portato alla corte di Cristiano Ronaldo con un'offerta monstre da 80 all'Aston Villa e poco meno di 20 milioni a stagione al calciatore.