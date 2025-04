Sirene americane per De Bruyne: il belga tentato dal Chicago Fire

Sono settimane decisive per il futuro di Kevin de Bruyne. Il belga ha già dichiarato che a fine stagione dirà addio al Manchester City dopo 10 anni. KDB ha anche detto di essre aperto a "qualsiasi progetto tecnico", non ponendo limiti geografici alle squadre che potrebbero essere potenzialmente interesaate a lui. Tanto si era parlato di sondaggi dall'Arabia Saudita ma, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la prima squadra ad aver mosso dei passi concreti per mettere sotto contratto De Bruyne è il Chicago Fire: gli statunitensi militano in Mls e vorrebbero fare del belga il pilastro su cui costruire il resto della squadra. Ora la palla passa al belga.