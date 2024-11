Serie C, via Cannavaro dalla Pro Vercelli: arriva Banchini

L'allenatore della Pro Vercelli (serie C di calcio) Paolo Cannavaro ha rassegnato oggi le dimissioni da tecnico della prima squadra. Era arrivato alla guida delle 'Bianche Casacche' nel luglio scorso. Insieme al tecnico, si è dimesso il suo staff: l'allenatore in seconda Rolando Bianchi e il preparatore atletico Nicandro Vizoco. Cannavaro paga la crisi della squadra tra risultati e gioco, e in particolare le recenti sconfitte in campionato. dove la Pro è terzultima con 15 punti, e l'ultima in Coppa Italia, ieri sera con la Giana a Gorgonzola. Contestualmente alle dimissioni, la società vercellese ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Banchini, 44 anni, con più di 150 panchine da professionista con Como, Vis Pesaro, Montevarchi e Alessandria, oltre all'esperienza maturata come allenatore in seconda dell'ex tecnico della Pro Vercelli Cristiano Scazzola nel Robur Siena e nel K.F. Laçi, squadra che milita nella massima serie del campionato albanese.