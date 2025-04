Serie C, clamoroso in casa Ternana: esonerato Abate, via anche il ds

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Ignazio Abate, e il suo staff. Si comunica inoltre di aver interrotto il rapporto lavorativo anche con il direttore sportivo, Carlo Mammarella. La Società, contestualmente, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Fabio Liverani. A mister Abate, ai suoi collaboratori e al ds Mammarella va il ringraziamento per il lavoro svolto fino a oggi e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali. A Fabio Liverani, che domani alle 12.30 verrà presentato alla stampa, il bentornato sulla panchina delle Fere e l’augurio più sincero di buon lavoro". Così il club umbro in un comunicato in cui annuncia una clamorosa rivoluzione a poche giornate dal termine del campionato di Serie C.