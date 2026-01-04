Logo SportMediaset

Mercato

Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito

04 Gen 2026 - 12:35

Leonardo Sernicola è il primo acquisto invernale dello Spezia, atteso da una campagna di rafforzamento per puntare alla salvezza in serie B. L'esterno ventottenne. ufficializzato in prestito secco dalla Cremonese, vanta oltre 150 presenze in cadetteria. Da oggi sarà a disposizione di Roberto Donadoni per preparare la trasferta di Bolzano del 10 gennaio prossimo.

Ha invece salutato Salvatore Esposito, che ha già svolto le visite mediche con la Sampdoria presso la quale si trasferisce con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2026. Il club aquilotto ha reso ufficiale anche il prestito del portiere Radunovic dal Cagliari. Trattative in corso per il regista Hernani del Parma e l'attaccante Pedro Mendes del Modena. In uscita un attaccante tra Soleri e Vlahovic.

12:35
Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito
12:23
Napoli, Manna: "Lucca? Aperti a varie soluzioni. Ci aspettiamo molto da Lang"
12:12
Lazio, Fabiani: "Guendouzi? Nessuna offerta ufficiale ricevuta dal Fenerbahce"
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
11:25
Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter
10:03
Sampdoria, ufficiale Esposito