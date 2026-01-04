Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito

Ha invece salutato Salvatore Esposito, che ha già svolto le visite mediche con la Sampdoria presso la quale si trasferisce con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2026. Il club aquilotto ha reso ufficiale anche il prestito del portiere Radunovic dal Cagliari. Trattative in corso per il regista Hernani del Parma e l'attaccante Pedro Mendes del Modena. In uscita un attaccante tra Soleri e Vlahovic.