Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Serie B, Juve Stabia: ufficiale il rinnovo di Bellich

05 Set 2025 - 21:24

Con un comunicato ufficiale, la Juve Stabia ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 di Marco Bellich. Queste le parole del difensore: "Era quello che volevamo sia io che la società. Nonostante l’interesse di altre squadre, fin da subito abbiamo deciso insieme di proseguire il percorso iniziato due anni fa. Castellammare per me è ormai diventata una seconda casa, qui sto benissimo. Desidero ringraziare il presidente, il direttore e tutta la società per la fiducia”. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

I risparmi estivi per un tesoretto invernale: l'Inter ha 20/25 milioni per il mercato di gennaio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:18
Barcellona: Romeu rescinde il contratto
21:24
Serie B, Juve Stabia: ufficiale il rinnovo di Bellich
20:41
Tottenham, per gennaio l'obiettivo è Savinho del City
20:00
Al Rayyan: ufficiale l'arrivo Mitrovic
19:08
L'ex Inter Onana ai saluti con lo United: si aspettano offerte