Serie B, Juve Stabia: ufficiale il rinnovo di Bellich

Con un comunicato ufficiale, la Juve Stabia ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 di Marco Bellich. Queste le parole del difensore: "Era quello che volevamo sia io che la società. Nonostante l’interesse di altre squadre, fin da subito abbiamo deciso insieme di proseguire il percorso iniziato due anni fa. Castellammare per me è ormai diventata una seconda casa, qui sto benissimo. Desidero ringraziare il presidente, il direttore e tutta la società per la fiducia”.