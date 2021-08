Serie A, la fuga dei campioni: il campionato è impoverito

LA FUGA DEI CAMPIONI

Il PSG ci ha portato via il miglior portiere del mondo e Hakimi, De Paul è volato in Spagna e Lukaku…

di

Federico Mastria

La vittoria dell’Italia all’Europeo ha certificato la crescita di un movimento e il ritorno ai vertici di un campionato che, da troppo tempo, aveva perso la definizione di “più bello del mondo”. Che sia tornato ad esserlo o meno poco importa, di certo l’estate post Euro 2020 ha sottratto alla Serie A protagonisti da prima pagina con tanto di colpo di scena forse fuori tempo massimo.

La telenovela Donnarumma ha tenuto compagnia ai milanisti per tutto l’inverno, ma già alla fine dello scorso campionato il suo passaggio al PSG non era più da considerare una notizia. La Serie A perde senza timore di smentite il portiere più forte d’Europa, forse del mondo, destinato ora a deliziare i finissimi palati franco/qatarioti.

Lo shopping dei parigini in Italia ha scelto il quadrilatero milanese come meta preferita, laddove i saldi non sono di casa ma i prodotti son tutti griffati come l’interista Hakimi, l’esterno destro più eccitante presente sul mercato che non finirà più con le sue sgroppate tra gli highlights del nostro campionato.

La fine della Copa America è coincisa con l’annuncio di un’altra perdita pesante per il nostro campionato, l’arrivo a Madrid sponda Atletico di Rodrigo De Paul che l’Udinese ha lasciato volare tra le braccia del Cholo per assecondarne le giuste ambizioni dopo una stagione fantastica da tutto-campista iper produttivo, nove gol e dieci assist.

Un’emorragia di campioni che purtroppo riguarda anche i tecnici come Antonio Conte e con l’addio del tecnico salentino è venuto meno anche il legame fortissimo con il suo pupillo, Lukaku. Le ricchissime sirene del Chelsea hanno fatto il resto e così anche Big Rom quasi certamente non sarà più un supereroe a servizio del nostro torneo.

