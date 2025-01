Seko Fofana torna in Europa e firma per il Rennes

Il centrocampista della Costa d'Avorio, Seko Fofana, ha concluso il suo breve periodo in Arabia Saudita firmando un contratto con il club francese del Rennes. Il 29enne contribuì nella stagione 2022-23 con il Lens a raggiungere il secondo posto in Ligue 1 e il Rennes spera con il suo ingaggio di poter dare una svolta alla stagione. Fofana ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo. I termini finanziari non sono stati divulgati. La squadra è al 12° posto. "Ci sono alcuni giocatori di talento al Rennes e non penso che il club sia dove dovrebbe essere", ha detto Fofana nel giorno del suo trasferimento. "Avremo la possibilità di giocare una serie di partite e dimostrare che l'inizio della stagione è stato al di sotto del potenziale del club. Spero che possiamo cambiare le cose molto rapidamente", ha aggiunto. Fofana ha segnato 21 gol e fornito 12 assist in 112 presenze per il Lens. Nel luglio 2023, si è unito all'Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo, nella Saudi Pro League e poi è stato prestato all'Al-Ettifaq sei mesi dopo. Fofana ha giocato in precedenza quattro stagioni per l'Udinese in Serie A.