Sebastiano Esposito al Cagliari, ci siamo: cominciate le visite mediche

Sebastiano Esposito è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Questa mattina, dopo aver risolto gli ultimi dettagli per la riuscita della trattativa, l'attaccante di proprietà dell'Inter si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club sardo. Decisivo il sorpasso dei rossoblu ai danni del Parma, che fino a qualche giorno fa era molto vicino a prendere l'attaccante. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita.