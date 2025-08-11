Logo SportMediaset
Mercato

Sebastiano Esposito al Cagliari, ci siamo: cominciate le visite mediche

11 Ago 2025 - 11:57
© Getty Images

© Getty Images

Sebastiano Esposito è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Questa mattina, dopo aver risolto gli ultimi dettagli per la riuscita della trattativa, l'attaccante di proprietà dell'Inter si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club sardo. Decisivo il sorpasso dei rossoblu ai danni del Parma, che fino a qualche giorno fa era molto vicino a prendere l'attaccante. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita. 

