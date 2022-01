Sassuolo vicino al colpo Lucca: summit decisivo con il Pisa

il contatto

L'attaccante non segna in Serie B da ottobre ma i neroverdi puntano sul bomber del futuro e lo vogliono subito

L'exploit di Lorenzo Lucca nel giro di un paio d'anni dalla Serie D nel Palermo alla Serie B nel Pisa a suon di gol non è sfuggito ai grandi club. "Abbiamo avuto tante sollecitazioni: su di lui ci sono anche il Milan e squadre internazionali. A gennaio non si muove, a giugno se ne può parlare", aveva detto a fine dicembre il presidente del club toscano Giuseppe Corrado. Dopo un ottimo inizio di stagione, Lucca si è fermato, condizionato anche da un problema al ginocchio che non gli dà tregua: l'ultimo gol con il Pisa risale al 2 ottobre, con un bilancio di 6 gol tra campionato e Coppa Italia in 18 presenze.

E ora l'attaccante dell'Under 21, decisivo con un gol e un assist nell'ultima gara di qualificazione agli Europei contro l'Irlanda di metà novembre, è vicino a cambiare maglia da subito, nonostante "nell’ambito della nostra crescita rappresenta un punto di riferimento", parole di Corrado: è previsto infatti un summit con il Sassuolo per discutere del suo trasferimento già in questa sessione di mercato in Emilia. Lucca, classe 2000, ha firmato in estate un contratto fino al 2026 con il Pisa, che era riuscito a spuntarla proprio sulla società neroverde. In caso di arrivo di Lucca, il Sassuolo potrebbe liberare Defrel in direzione Sampdoria.