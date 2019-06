SASSUOLO, ODGAARD IN PRESTITO ALL'HEERENVEEN

22/06/2019

Jens Odgaard lascia l'Italia, almeno per ora. Il Sassuolo, infatti, ha ceduto in prestito il danese classe 1999 agli olandesi dell'Heerenveen. L'attaccante giocherà dunque nell'Eredivisie dopo aver esordito in Serie A nella scorsa stagione con la maglia neroverde subentrando a Matri nella gara contro la Spal al 30' della ripresa. Quella è stata la sua unica presenza nel massimo campionato: il Sassuolo aveva investito su di lui prelevandolo dall'Inter, dove si era messo in luce trascinando i nerazzurri al trionfo sia al Viareggio che nel campionato Primavera.