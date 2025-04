Sassuolo, Laurienté: “In Estate avrei preferito partire, ma avevo un debito da ripagare”

“Lo ammetto. L’estate scorsa avevo contatti con alcuni club importanti, avrei preferito partire. Penso mi si possa capire. Poi però sentivo di avere qualcosa di diverso dentro. Era come se sentissi di avere una sorta di debito da restituire al Sassuolo. A questo club non posso che essere riconoscente. Mi hanno voluto fortemente nel 2022 e mi portavo il peso della retrocessione della scorsa stagione. Mi sentivo come se dovessi risanare quel debito ed è quello che sono riuscito a fare insieme all’aiuto dei miei compagni e di Grosso. Il Sassuolo è un club importante, per un giovane è un posto ideale. Per tutte queste ragioni sono rimasto, è stato un nuovo inizio”. Così Armand Laurienté ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.