SASSUOLO, DE ZERBI: "LAVORO PER RESTARE QUA ANNI"

06/04/2019

Nelle conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro: "Io qua sto benissimo, spero di rimanere per vedere la maturazione dei giovani che ci sono qui. Se qualcuno vocifera, fa parte del gioco: vado oltre il contratto, lavoro come se dovessi rimanere anni qua, sono cose che non mi spostano".