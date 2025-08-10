Sassuolo, dal Venezia arriva ance Candé: è ufficiale

Nel gennaio 2022 si trasferisce in Francia al Metz, disputando oltre 80 partite tra Ligue 1 e Ligue 2 dove si fa conoscere per le sue qualità nel gioco aereo e nella costruzione dal basso. Approda in Italia nel gennaio 2025 al Venezia, imponendosi subito nella seconda parte del campionato di Serie A con 17 presenze e 1 gol.