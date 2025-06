Sané si allontana dal Bayern: base di accordo con il Gala

Leroy Sané si allontana dal Bayern Monaco. Qualche mese fa l'esterno tedesco, con contratto in scadenza il 30 giugno, stava trattando il rinnovo con i Bavaresi, andando anche molto vicino a trovare un accordo. Ora però le strade dell'ex City e del Bayern sembrano allontanarsi: Sané, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe tentato da una proposta del Galatasaray. I turchi, nonostante la folta concorrenza sul calciatore, sono fiduciosi di poter ricevere presto il via libera del tedesco per chiudere.