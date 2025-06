Sané in Turchia, vicina firma col Galatasaray

Leroy Sané è a un passo dal Galatasaray. L'esterno della nazionale tedesca, il cui contratto con il Bayern Monaco è in scadenza, è pronto a trasferirsi al club di Istanbul a parametro zero. Sané è arrivato ieri sera nel Paese anatolico per discutere direttamente con il Gala e firmare il contratto. Lo sbarco del calciatore è stato confermato sui social dai campioni di Turchia. Sané lascerà il Bayern dopo cinque anni e quattro campionati tedeschi vinti. Il club bavarese lo aveva prelevato dal Manchester City, pagandolo poco meno di 50 milioni di euro. In vista della scadenza aveva provato a rinnovargli il contratto ma le trattative non sono andate a buon fine.