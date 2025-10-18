Sampdoria: ufficiale l'esonero di Donati

© IPA
L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.
Con questo comunicato il club blucerchiato ha ufficializzato la separazione con l'ex centrocampista. Al suo posto il preferito è Salvatore Foti, ex vice di Mourinho e cresciuto nel settore giovanile della Samp.