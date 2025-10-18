Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Il Nottingham Forest vuole Mancini per la panchina: contatti in corso

18 Ott 2025 - 18:43
© IPA

© IPA

C'è anche Roberto Mancini nella lista dei candidati al ruolo di successore di Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest. L'allenatore australiano di origine greca è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Chelsea: era in carica da soli 39 giorni, dopo che il Forest aveva sollevato dall'incarico Nuno Espirito Santo. Secondo il Telegraph c'è già stato un contatto con l'ex ct, che al momento non ha ancora dato indicazioni al club sui suoi piani. Sotto la guida di Postecoglou, i "Reds" delle Midlands sono scivolati dal decimo al 17/o posto in Premier League, con un bilancio disastroso: quattro sconfitte e un pareggio, dieci gol subiti e uno solo segnato. Sono state otto le partite sotto la guida di Postecoglou in tutte le competizioni, tutte senza vittorie.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:06
Bayern Monaco: idea Bruno Fernandes
19:14
Battaglia tra Barça e Manchester City per Eyong
18:43
Il Nottingham Forest vuole Mancini per la panchina: contatti in corso
18:15
Sampdoria: ufficiale l'esonero di Donati
18:02
L'ex Milan Borini riparte dalla quarta divisione inglese