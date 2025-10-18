Il Nottingham Forest vuole Mancini per la panchina: contatti in corso

C'è anche Roberto Mancini nella lista dei candidati al ruolo di successore di Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest. L'allenatore australiano di origine greca è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Chelsea: era in carica da soli 39 giorni, dopo che il Forest aveva sollevato dall'incarico Nuno Espirito Santo. Secondo il Telegraph c'è già stato un contatto con l'ex ct, che al momento non ha ancora dato indicazioni al club sui suoi piani. Sotto la guida di Postecoglou, i "Reds" delle Midlands sono scivolati dal decimo al 17/o posto in Premier League, con un bilancio disastroso: quattro sconfitte e un pareggio, dieci gol subiti e uno solo segnato. Sono state otto le partite sotto la guida di Postecoglou in tutte le competizioni, tutte senza vittorie.