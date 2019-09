Tre partite, zero punti. Per la Samp l'avvio di campionato è da dimenticare, ma il presidente Ferrero dà nuovamente fiducia a Di Francesco. "Lui ha un'idea di gioco diversa da quella di Giampaolo - ha spiegato a TMW Radio -. Quando giochi tre anni in un modo, arriva un altro con un'altra idea di gioco e con nove giocatori nuovi diamogli un attimo di tempo". " Noi ci dimentichiamo la storia, facciamo dei drammi che in questo momento non servono - ha aggiunto -. Non dobbiamo creare alibi continuando a parlare della cessione del club, pensiamo a fare calcio. Se poi c'è qualcuno interessato alla Sampdoria che si sbrigasse".