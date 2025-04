Sampdoria, Evani è il nuovo allenatore

Alberico "Chicco" Evani sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo una gionrata in cui si sono inseguite voci e nomi di candidati alla panchina blucerchiata, la società ha comunicato di aver scelto il vice di Roberto Mancini in Nazionale dal 2018 al 2023. al suo fianco in panchina ci sarà sarà Attilio Lombardo. Di seguito il comunicato ufficiale della società: