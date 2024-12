Sampdoria, è ufficiale: esonerato Andrea Sottil. Lotta a due per la successione

Adesso è ufficiale: Andrea Sottil non è più l'allenatore della Sampdoria. Lo ha comunicato poco fa la società blucerchiata: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club". Per la sostituzione Semplici sembra salire nel borsino, senza dimenticare Andreazzoli.