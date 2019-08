Gregoire Defrel sta per tornare alla Sampdoria. I blucerchiati sono vicini all'accordo con la Roma per riportare l'attaccante a Genova dopo averlo avuto in prestito nella scorsa stagione: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Defrel ritroverebbe così Di Francesco, che lo ha allenato sia al Sassuolo, sia alla Roma.