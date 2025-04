Salernitana: ufficiale, Marino è il nuovo allenatore

"L’U.S. Salernitana 1919 annuncia di aver trovato l’accordo con il signor Pasquale Marino e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2025. Il nuovo allenatore granata, nato a Marsala il 13 luglio 1962, ha grande esperienza in Serie B, categoria che lo ha visto protagonista da allenatore in ben 330 occasioni dal 2004 ad oggi con Arezzo, Catania, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, SPAL, Crotone e Bari. Fautore di un calcio propositivo, Marino ha cominciato la sua carriera nella vecchia C2 con il Paternò, prima di approdare in terza serie al Foggia. Oltre all’ampia conoscenza del campionato cadetto, l’allenatore siciliano vanta anche 189 panchine in Serie A alla guida di Catania, Udinese (condotta ad un passo dalla semifinale di Coppa UEFA nel 2008/09), Parma e Genoa. La proprietà e la dirigenza danno il benvenuto al nuovo mister, già in campo questo pomeriggio per dirigere la sua prima seduta al centro sportivo Mary Rosy. Pasquale Marino sarà coadiuvato dal vice allenatore Massimo Mezzini, che prende il posto di Vincenzo Melidona. Confermati tutti gli altri membri dello staff tecnico. L’allenatore verrà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di venerdì 11 aprile: sede, orario e modalità di accesso alla conferenza saranno comunicati nei prossimi giorni ai rappresentanti degli organi di informazione".