Salernitana, Inzaghi rifiuta la panchina: ufficiale l'arrivo di Colantuono

IL CAMBIO DI ALLENATORE

L'ex tecnico dei granata non ha accettato la proposta del patron dei granata lasciando così spazio all'ex allenatore di Torino e Atalanta

Niente ritorno per Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. Dopo esser stato esonerato poco più di un mese fa dal club granata a favore di Fabio Liverani, l'ex bomber di Milan e Juventus sarebbe stato pronto a rientrare in carica forte del contratto che lo legava alla squadra di Danilo Iervolino. Proprio quando tutto sembrava fatto, una "differenza di visioni" con il patron ha portato Inzaghi alle dimissioni chiudendo così anzitempo il rapporto. Ciò ha aperto quindi il ritorno in gioco di Stefano Colantuono che è stato ufficializzato come il nuovo allenatore della Salernitana.

Come riportato da Tuttomercatoweb Iervolino avrebbe chiesto a Inzaghi e al suo staff di guidare la formazione nell'allenamento di domani senza però prospettare un vero futuro e soprattutto negando il rinnovo di un anno richiesto dall'ex giocatore piacentino. In tutta risposta quest'ultimo ha annunciato le proprie dimissioni costringendo il club campano a cercare un ulteriore sostituto dopo che nelle scorse ore era rimbalzato il nome di Stefano Colantuono accompagnato da Frank Ribery in qualità di vice. La conferma è arrivata direttamente dalla società che ha diramato un comunicato in merito.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabio Liverani unitamente al suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. La Società comunica altresì di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Stefano Colantuono. Colantuono, che ha già guidato i granata nella stagione 2017/18 e in Serie A nella stagione 2021/22 vanta 243 panchine in massima serie e guiderà la squadra fino al termine della stagione.La Società, certa del massimo impegno e dedizione di mister Colantuono, legato da forte amore e rispetto verso Salerno e la Salernitana, intende rivolgere al tecnico l’augurio di buon lavoro per questo finale di stagione".

