Salah chiama De Rossi in Premier: "E' una leggenda, sarebbe il benvenuto"

28/05/2019

Salah chiama De Rossi al Liverpool: "E' un ottimo amico. Non so davvero cosa dire, ho visto la partita e i tifosi che lo salutavano. E' una leggenda per il club e per il calcio italiano - ha detto l'attaccante dei Reds ed ex Roma - Ha fatto di tutto per la Roma, ha fatto tanti sacrifici. Vorrei ringraziarlo, è uno dei migliori. Gli voglio bene. Se può venire in Premier? Vorrei tanto venisse qui, non so se c'è la possibilita'. E' il benvenuto, gli auguro il meglio".