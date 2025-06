Saelemaekers strizza l'occhio al Milan: "Mi è sempre piaciuto giocare lì"

Alexis Saelemaekers in conferenza stampa dal ritiro del Belgio ha valutato positivamente la sua stagione: "La mia è stata una buona stagione, sono molto contento". Il suo futuro è ancora in dubbio: "Ora sono un giocatore del Milan, il prestito dalla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserva il prossimo futuro. Con Allegri non ho avuto contatti. Mi è sempre piaciuto giocare per i rossoneri, mi sono trovato bene lì". La priorità del belga ora è: "La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto". L'esterno non esclude l'ipotsi di rimanere a Milano: "È un'opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Non ho mai avuto un infortunio così grave, ma il club mi ha dato fiducia, la caviglia sta bene e sono contento".