Ronaldo-Mbappé: la sfida più attesa sul campo e nel mercato

IL MAESTRO E L'ALLIEVO

Portogallo-Francia è l'occasione per vedere i due bomber a confronto. Molto probabile che dopo l'europeo siano destinati a cambiare maglia

Più di 13 anni di differenza, che nel calcio sono un'intera generazione. Ronaldo e Mbappé, oltre a passarsi idealmente il testimone di re dei bomber europei, sono destinati a essere protagonisti del mercato 2021. CR7 ha dichiarato che parlerà di futuro solo alla fine di Euro 2020 e ha fatto capire che la permanenza alla Juventus è tutt'altro che scontata. Non è un mistero nemmeno la volontà, espressa in più di un'occasione dall'attaccante francese, di cambiare maglia dopo l'europeo.

Se non dovesse restare alla Juventus, che non si strapperebbe di certo i capelli se riuscisse a racimolare almeno 20 milioni per la sua cessione a cui si aggiungerebbe il risparmio dei 31 netti dello stipendio, Ronaldo ha una sola strada: quella che porta a Parigi. La trattativa è tutt'altro che semplice e potrebbe coinvolgere Mauro Icardi, vecchio pallino bianconero. Difficile, comunque, che il Psg decida di accontentare Jorge Mendes con un biennale alla stessa cifra che CR7 percepisce alla Juventus. La trattativa tra i francesi e il campione portoghese si gioca soprattutto sullo stipendio.

Cristiano è comunque l'unico nome da spendere, da parte degli emiri che gestiscono il Psg, nel caso, più che probabile, di una partenza di Mbappé. L'attaccante della Francia ha già fatto abbondantemente capire che vuole lasciare Parigi e il Real è sulle sue tracce da parecchio tempo. Anche questa è una trattativa tutt'altro che semplice ma se c'è un club seriamente deciso a portare a termine un colpo del genere, è proprio quello di Florentino Perez.