ROMA, VERETOUT FA LE VISITE

Manca solo l’ufficialità, ormai però non ci sono più dubbi: Jordan Veretout vestirà la maglia della Roma. Il centrocampista transalpino è arrivato nella capitale nella serata di venerdì in treno direttamente da Firenze ed oggi, alle 8,30, ha fatto capolino a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con scadenza 2024. Con lui anche l'altro acquisto in mediana, Amadou Diawara , già ufficializzato qualche settimana fa.