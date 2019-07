Arrivato dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo della Roma, Jordan Veretout ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore giallorosso: "Sono molto felice di giocare nella Roma, un club storico con grandi calciatori, ho la fortuna di condividere questa avventura con grandi compagni. È stata una trattativa piuttosto lunga, ma sono felice di essere arrivato in questo grande club. Fonseca mi ha chiamato e mi ha convinto, è il club giusto per me".