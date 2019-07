Tempi stretti in casa Roma per assicurarsi Toby Alderweireld. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il belga ha una clausola rescissoria col Tottenham di 27 milioni di euro che scadrà giovedì. Successivamente chi vorrà acquistarlo dovrà farlo a un prezzo sicuramente più alto. Al momento non si registrano ancora offerte ufficiali dei giallorossi, ma Petrachi potrebbe tentare l'assalto definitivo a breve.