Roma, Svilar cercato da due top club

Una delle note più liete della stagione della Roma. Mile Svilar si sta confermando ad altissimi livelli a un anno dalla conquista dei pali giallorossi. Prestazioni sempre convincenti anche nel periodo più buio della squadra hanno acceso i riflettori sull'estremo difensore serbo: secondo quanto afferma l'edizione romana odierna del Corriere della Sera, il Bayern Monaco e il Chelsea starebbero facendo un pensierino al portiere della Roma. Un interessamento nato dall’impasse per il rinnovo del numero 99: Svilar ha un contratto da 1 milione fino al 2027, troppo poco per un giocatroe del suo livello. Ghisolfi è al lavoro per prolungarlo e adeguarlo ma al momento manca ancora un'intesa sull'ingaggio: la richiesta degli agenti del calciatore è di 4 milioni di euro a stagione. La Roma spera di riuscire a chiudere a una cifra inferiore, ma dovrà stare attenta alla corte dei Blues e del Bayern.