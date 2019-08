Situazione di stallo per il trasferimento di Daniele Rugani alla Roma. Il giocatore spinge per la soluzione giallorossa, ma al momento c'è ancora troppa distanza tra la Juve e il club capitolino. A Trigoria sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni cash più i cartellini di Celar e Riccardi, valutati rispettivamente 6 e 9 milioni. Ma a Torino la richiesta per Rugani è di 24 mln cash più i due giovani giallorossi.