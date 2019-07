Potrebbe essere ormai agli sgoccioli l'avventura di Patrik Schick alla Roma. Dopo due stagioni negative, l'attaccante ceco sembra non convincere appieno il nuovo allenatore Fonseca. Come riporta il Messaggero, per lui ci sarebbero delle piste tedesche: Wolfsburg, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen attendono sviluppi.