Patrik Schick è un nuovo giocatore del Lipsia. L'attaccante ceco lascia la Roma, dove ha faticato a imporsi nelle due stagioni in cui ha indossato la maglia giallorossa, e si trasferisce in Germania in prestito (di 4 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 28). Il club della Capitale ha fatto l'in bocca al lupo al giocatore via social.