Roma, rischio beffa per Rios: il Benfica tenta il blitz

La Roma è pronta ad accogliere Neil El Aynaoui dal Lens, ma non si spegne il sogno Richard Rios. Il centrocampista del Palmeiras era insieme al franco-marocchino l’obiettivo principale per la mediana di Gasp, ma nonostante diverse offerte i giallorossi non sono arrivati a toccare quota 30 milioni, la cifra richiesta ai brasiliani per far partire il classe 2000. E ora, dopo che il calciatore ha sempre dato priorità alla pista Roma, potrebbe arrivare la beffa: il Benfica infatti ha programmato un blitz in Brasile per ottenere il sì del Palmeiras e poi convincere il calciatore tentandolo con la possibilità di giocare la Champions League. Affare dunque a rischio per la Roma, con l'inserimento dei portoghesi che potrebbe cambiare totalmente lo scenario della trattativa.