Intervenuto in conferenza stampa Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato anche di mercato: "Kolo Muani lo volevo pure io. Lo voleva pure il presidente, ma non si poteva - la spiegazione dell'esperto allenatore -. Siamo tutti bravi a prendere Walker, ma non avevamo i soldi e non potevamo sforare e non potevamo prendere un altro extracomunitario avendo Ryan - ha continuato -. Stiamo navigando in tempesta, ma solidi, perché i Friedkin sono solidi.