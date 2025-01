Roma, Ranieri: "Pellegrini non credo andrà via, Soulè futuro della Roma"

"Pellegrini? Non credo che se ne vada, se dovesse venire una squadra e lui volesse andare faremo le nostre considerazioni. Ma non credo se ne voglia andare, è una mia considerazione". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla sfida contro il Genoa. "Soulè? Credo molto nel ragazzo, credo sia un giocatore per il futuro della Roma, sta migliorando sotto l'aspetto pratico, di toccare meno la palla. Sicuramente resta con noi perché io credomolto in lui ee avrà l'occasione per dimostrarlo", ha aggiunto.