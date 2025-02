Roma, Ranieri: "Il riscatto di Saelemakers non dipende da me"

"Dovbyk centravanti del futuro? Intanto godiamocelo quest'anno. Il ragazzo sta recuperando, da domani dovrebbe stare a mia disposizione. Nel calcio stiamo tutti sotto esame, non solo Dovbyk, dal numero 1 al numero 26 in rosa". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro il Como. "Hummels? Io al ragazzo non chiedo del futuro. Gli ho detto che un giocatore come lui è un punto di riferimento e un esempio per tanti giovani. La scelta è sua e bisogna rispettarla. Cerco di mettere quelli che reputo giusti per battere gli avversari. Guardo gli allenamenti e mi convinco delle scelte, guardandoli giocare. Lui è tornato ed è disponibile", ha aggiunto. Quanto alla gestione della squadra "credo che un giocatore è difficilissimo che da quando inizia il campionato a quando finisce possa stare sullo stesso livello. Non credo che se tu gestisci lo stato di forma, duri 12 mesi. La mia esperienza mi porta a dire che un giocatore ha 3-4 mesi di forma e poi ha un calo. Bisogna vedere se il calo non crea problemi o serve cambiarlo. Questo è il mio modo di pensare", ha aggiunto. "Gourna-Douath? Lo sto conoscendo meglio. Adesso la squadra è come un orologio che funziona alla perfezione, aspetto prima di inserire altri ingranaggi. Vale per lui e per i nuovi. Riscatto di Saelemakers? Non dipende da me, posso dare i miei giudizi tecnici. I giudizi economici non mi appartengono", ha concluso. Quanto all'ipotesi di Burdisso nuovo dirigente "l'ho visto pure a San Siro".