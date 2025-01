Roma, Ranieri: "Hermoso mi piace ma vuole giocare. Lo capisco"

"Hermoso? Quando sono arrivato era infortunato, si è messo al pari degli altri. È un ragazzo che a me piace molto, è grintoso perché sennò non giochi così tante partite nell'Atletico Madrid. Io sono partito con determinati giocatori, lui è arrivato in un buono stato di forma ma vuole giocare e io non posso a nessuno dire che gioca. Preferisce quindi andare via e io ho sempre detto di volere giocatori felici di stare qua. Lo capisco perché un giocatore del genere merita di giocare".Così il tecnico della Roma, Caudio Ranieri, alla vigilia della sfida condi Europa League contro l'Eintracht Francoforte.