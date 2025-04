Roma, Ranieri: "Giusto che smetta a fine stagione"

"Perché fare un passo indietro? Io avevo già smesso lo scorso anno, poi alcune squadre mi avevano cercato e ho risposto che solo per la Roma e il Cagliari sarei potuto rientrare. Sono più di 35 anni che giro il mondo e non conosco il mondo, prima di morire voglio conoscerlo. Adesso è giusto che io dica stop". Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a DAZN dopo il pari contro la Juventus. "Sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua grinta e mentalità, giocando sempre in avanti, non ci hanno sorpreso. Sono stati bravi - ha aggiunto -. La Juve è una grande squadra e lotterà per il quarto posto. Se c'è da fare una scommessa dico che la Juventus arriverà tra le prime quattro". Ranieri ha poi concluso: "Inizia il rettilineo finale, siamo partiti e non a rilento. Ora arriva il derby che è una gara bellissima che si commenta solo dopo la gara sperando che si faccia bene e che i tifosi si possano divertire con tanta tecnica in campo".