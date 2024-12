"Dobbiamo capire anche il mestiere degli agenti, girano per il mondo offrendo i propri assistiti come il bene più prezioso, ma a noi non è arrivata alcuna offerta. So che Dybala vuole restare e sta bene con noi e io sto bene con lui". Così Claudio Ranieri è tornato in conferenza stampa sul futuro di Dybala, in questi ultimi giorni accostato al Galatasaray.