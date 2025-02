Nelle ultime ore di mercato spunta una nuova proposta in casa Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint Germain avrebbe proposto Juan Bernat, terzino sinistro ora in prestito al Villarreal, con contratto in scadenza il prossimo 30 gennaio. Il club giallorosso sta valutando anche Salah-Eddine del Twente, motivo per cui è difficile portare in porto l'operazione.