Roma, piace anche Franculino per l'attacco

La Roma in vista del mercato sta già sondando diverse piste per l'attacco. I giallorossi vogliono mettere a disposizione di Gina Piero Gasperini una punta che possa portare gol per continuare la corsa in campionato. Al momento il ds Massara si sta guardando intorno: già si è detto di Zirkzee dello United, Arevalo del Racing Santander ed El Mala del Colonia, il nome nuovo riportato da Matteo Moretto è quello di Franculino Dju, punta classe 2004 del Midtjylland. In Danimarca il guineano sta facendo benissimo: in questa stagione 14 presenze e altrettanti gol. Subito dopo la sosta la Roma potrà osservare l'attaccante da molto vicino visto che le due squadre si affronteranno in Europa League. Chissà se non possa già essere quella l'occasione buona per iniziare ad allacciare i contatti.