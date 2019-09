"Schick è un giocatore che ci hanno richiesto, sulla formula hanno fatto qualche passettino indietro. Domani faremo le ultime valutazioni". Lo ha detto il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel prepartita del derby a proposito della possibile cessione al Lipsia dell'attaccante ceco. In caso di addio potrebbe arrivare Kalinic. "Aspetto di capire quello che succede, oggi cerco di concentrarmi su questa gara fondamentale - ha proseguito - La Roma ha dato via 15 giocatori e ne ha presi 8, è una rivoluzione e lo è stata anche dal punto di vista tecnico, con un allenatore giovane e ambizioso, con mentalità offensiva. Anche lui si sta adattando". In chiusura, Petrachi si è aggiunto al coro di coloro che sono contrari a un calciomercato aperto a campionato in corso. "Lo trovo assurdo alla seconda giornata di campionato - ha concluso - Le regole le fa chi non ha mai giocato, non capiscono il sentimento e l'ansia di un giocatore che deve trasferirsi in un club".