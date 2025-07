La Roma continua a seguire Wesley França e Richard Rios, tuttavia servono almeno 55 milioni di euro per ottenere entrambe. Per il primo servono più di 25 milioni di euro, offerta presentata dallo Zenit San Pietroburgo e già rifiutata, motivo per cui bisognerà andare più in alto. Nel secondo ne servono almeno 30 più bonus, mentre la Roma non è andato oltre quota 20-25 milioni come riportato da Tuttomercatoweb.com.