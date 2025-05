Roma, Paredes in panchina in 4 degli ultimi 6 match: il motivo

Leandro Paredes è rimasto in panchina in 4 delle ultime 6 partite nella Roma. L'argentino ha invertito il suo ruolino di marcia della prima parte di stagione in cui ha giocato in 16 partite su 21, 2 su 2 in Coppa Italia e 5 su 7 in Europa League. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ha evidenziato la probabile motivazione per cui il centrocampista non sta scendendo più in campo, infatti nelle sue 2 stagioni in giallorosso ha già giocato 79 partite, di cui 49 nel 2023/2024 e 30 nel 2024/2025. Se raggiungerà la presenza numero 80, la società dei Friedkin dovrà versare 2 milioni di bonus al PSG come stabilito nell'accordo tra le parti.