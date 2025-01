Con Hermoso in procinto di salutare (è in trattativa con il Bayer Leverkusen), la Roma va a caccia di un nuovo difensore. I giallorossi starebbero seguendo con attenzione il profilo di Mika Marmol, 23enne centrale iberico in forza al Las Palmas. La valutazione? Non meno di 10 milioni di euro.