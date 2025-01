È tutto fatto per il trasferimento di Enzo Le Fée al Sunderland. Il centrocampista della Roma, appena 10 presenze tra tutte le competizioni dal suo arrivo dal Rennes in estate, sta per volare in Inghilterra, dove giocherà in Championship: la formula è quella del prestito, con un obbligo di riscatto che potrebbe scattare in caso di promozione.